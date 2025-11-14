Home Depot et Lowe's en baisse, Stifel réduit l'objectif de cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 novembre - ** Les actions des sociétés de rénovation Home Depot HD.N et Lowe's LOW.N ont baissé de ~1% à 363,54 $ et 228,57 $, respectivement

** Le courtier Stifel réduit l'objectif de cours pour les deux sociétés en raison d'une performance plus faible des ventes comparables et d'un retard dans l'inflexion de la catégorie de l'amélioration de l'habitat

** Il réduit l'objectif de cours de Home Depot de 440 $ à 370 $, et celui de Lowe's de 275 $ à 230 $.

** La catégorie de l'amélioration de l'habitat est au mieux stagnante et potentiellement en déclin avant les comparaisons difficiles de novembre/décembre - courtage

** HD devrait publier ses résultats du troisième trimestre le 18 novembre, suivi par Lowe's le 19 novembre

** Depuis le début de l'année, à la dernière clôture, LOW et HD ont respectivement baissé de 6 % et de 5 %