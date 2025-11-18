Home Depot dépasse les estimations de ventes trimestrielles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Home Depot HD.N a dépassé les estimations de chiffre d'affaires du troisième trimestre mardi, la forte demande des professionnels de la construction et des entrepreneurs ayant permis de compenser le ralentissement des projets de bricolage.

L'entreprise a enregistré des ventes nettes de 41,35 milliards de dollars pour le trimestre clos le 2 novembre, soit un bond de 2,8 % par rapport à l'année précédente. Les analystes s'attendaient en moyenne à une hausse de 2,2 % pour atteindre 41,10 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.