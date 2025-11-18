 Aller au contenu principal
Home Depot dépasse les estimations de ventes trimestrielles
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 12:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Home Depot HD.N a dépassé les estimations de chiffre d'affaires du troisième trimestre mardi, la forte demande des professionnels de la construction et des entrepreneurs ayant permis de compenser le ralentissement des projets de bricolage.

L'entreprise a enregistré des ventes nettes de 41,35 milliards de dollars pour le trimestre clos le 2 novembre, soit un bond de 2,8 % par rapport à l'année précédente. Les analystes s'attendaient en moyenne à une hausse de 2,2 % pour atteindre 41,10 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

HOME DEPOT
358,285 USD NYSE -1,14%
LOWE'S COM
225,070 USD NYSE -1,22%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

