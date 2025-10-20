 Aller au contenu principal
CAC 40
8 208,46
+0,42%
Hologic augmente après la publication d'informations dans les médias Blackstone et TPG se rapprochent d'un accord de 17 milliards de dollars pour l'acquisition de Hologic
information fournie par Reuters 20/10/2025 à 15:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 octobre - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux Hologic HOLX.O augmentent de 4,6 % à 73,05 $ avant le marché

** Les sociétés de capital-investissement Blackstone BX.N et TPG TPG.O sont en négociations avancées pour acquérir HOLX, l'évaluant à plus de 17 milliards de dollars, dette comprise, rapporte Bloomberg News, citant des personnes familières avec le sujet

** Un accord pourrait être annoncé dès la semaine prochaine - Bloomberg ** Les sociétés de capital-investissement ont ravivé leur intérêt pour l'acquisition de HOLX dans ce qui pourrait être l'une des plus importantes opérations de privatisation dans le secteur de la santé cette année, a déclaré une personne proche de la transaction à Reuters en septembre

** Son directeur général pourrait recevoir plus de 40 millions de dollars en actions et en espèces en cas de changement de contrôle, selon les conditions de rémunération décrites dans un document déposé par la société au début de l'année

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 3,1 % depuis le début de l'année

BLACKSTONE
160,980 USD NYSE +3,01%
HOLOGIC
71,7100 USD NASDAQ +2,66%
TPG RG-A
55,9900 USD NASDAQ +1,99%
L'offre BoursoBank