Hollywood frappe l'économie de la sève alors que l'industrie se prépare à se renouveler

par Dawn Chmielewski, Danielle Broadway et Lisa Richwine

Alors qu'Hollywood célèbre la fin des grèves des scénaristes et des acteurs, le bilan économique de plusieurs milliards de dollars pour tous les acteurs, des membres de l'équipe aux traiteurs, prendra des mois à être établi.

Les scénaristes et les acteurs en grève ont réduit leurs dépenses, brûlé leurs économies et accumulé des dettes pour survivre. Les teinturiers et autres entreprises de services ont licencié du personnel, tandis que les accessoiristes ont vendu leurs stocks ou fermé leurs portes.

Selon les premières estimations, le coût économique s'élève à plus de 6 milliards de dollars en pertes de salaires et en impact sur les entreprises en Californie et dans d'autres États où la production est importante, comme la Géorgie et le Nouveau-Mexique, car la plupart des productions de films et d'émissions télévisées sont à l'arrêt.

Les plateaux de tournage de films et d'émissions de télévision s'illuminent à nouveau, les studios s'empressant de reprendre les tournages. Toutefois, il est peu probable qu'Hollywood retrouve le rythme de production effréné de la guerre du streaming, lorsque les studios se disputaient les abonnés et le cachet. Les studios, confrontés à la hausse du coût de la main-d'œuvre, à la baisse des recettes publicitaires de la télévision et à un Wall Street de plus en plus sceptique, réduisent le nombre d'émissions télévisées, suppriment des emplois et délocalisent une partie de la production vers des sites moins coûteux à l'étranger.

Il faudra du temps pour calculer le montant total des dommages économiques causés par la grève, y compris les faillites d'entreprises, à mesure que les experts trieront les données.

Le bilan humain sera plus difficile à quantifier, au-delà des témoignages douloureux de personnes comme Celia Finkelstein, actrice et membre de la Writers Guild of America (WGA). Elle et son mari, coordinateur de production, ont été privés de travail pendant six mois.

"Notre foyer n'avait aucun revenu", a déclaré Celia Finkelstein à Reuters. "Nous étions reconnaissants de pouvoir compter sur les prêts et les économies de la WGA, mais l'été a été très difficile

Les membres de la WGA se sont mis en grève en mai, suivis en juillet par les membres du syndicat des artistes-interprètes SAG-AFTRA.

Les scénaristes ont repris le travail en septembre après avoir obtenu des augmentations de salaire, une limitation de l'utilisation de l'intelligence artificielle et des avantages tels que des indemnités résiduelles qui récompensent les scénaristes des émissions populaires diffusées en continu. Les acteurs d'Hollywood ont obtenu des gains similaires dans le cadre d'un accord de principe conclu avec les studios le 8 novembre.

LUTTER POUR GAGNER SUFFISAMMENT

La grève a porté le coup de grâce à certaines carrières. L'aspirante actrice Serena Kashmir a quitté le métier après avoir travaillé à Hollywood pendant plus de 11 ans.

"J'avais cinq emplois de survie et je vivais encore chez ma mère", explique Serena Kashmir. "J'avais un CV décent, des images, des relations et un diplôme de comédienne, mais je n'arrivais pas à faire le compte

Mme Kashmir en a conclu que le métier d'actrice à plein temps n'était pas une réalité, et elle a donc déménagé dans le Colorado pour gagner sa vie dans un autre domaine.

La présidente de la SAG-AFTRA, Fran Drescher, a déclaré que le nouveau contrat comportait des avantages "historiques" qui contribueraient à préserver la profession d'acteur. Mais si la fuite des talents persiste, cela pourrait avoir des conséquences à long terme pour Hollywood, qui dépend depuis longtemps d'un afflux régulier de travailleurs attirés par cette industrie glamour, a déclaré Kevin Klowden, stratège mondial en chef pour le groupe de réflexion Milken Institute.

"Si les gens n'ont pas les moyens de rester, le nombre de ceux qui essaient d'entrer diminue, et c'est une vraie préoccupation", a déclaré M. Klowden.

Des entreprises établies de longue date, comme Faux Library Studio Props à North Hollywood, un entrepôt regorgeant de livres en polystyrène évidé, de bureaux et de décorations de bureau, ont à peine survécu.

Le propriétaire, Marc Meyer Jr., a licencié tous ses employés sauf un et a compté sur la générosité de son propriétaire - et sur une campagne GoFundMe lancée par deux amis - pour rester à flot. Il a évité le sort de l'entrepôt d'accessoires de Sony Pictures Entertainment, qui a fermé et vendu aux enchères toutes sortes de produits, des planches de surf aux faux crânes.

"J'ai vu des bureaux de direction partir pour 5 dollars", a déclaré M. Meyer. "Cela me brise le cœur

uN GRAND RALENTISSEMENT

Avant même les grèves, la production avait déjà commencé à diminuer ou à être délocalisée, en réponse à la baisse des recettes publicitaires de la télévision, à la diminution des recettes des salles de cinéma et à la pression exercée par les investisseurs pour rentabiliser les entreprises de diffusion en continu.

Les entreprises ont commencé à licencier des milliers de travailleurs et à réduire les dépenses de contenu de plusieurs milliards. Disney, par exemple, a déclaré aux investisseurs, lors d'une récente conférence téléphonique sur les résultats, qu'il prévoyait que les dépenses de contenu pour l'exercice 2024 s'élèveraient à 25 milliards de dollars, soit une baisse de 2 milliards de dollars par rapport à l'année précédente.

Selon le cabinet d'analyse Ampere ANALYSE, les dépenses mondiales en matière de programmation ont effectivement stagné en 2023.

"C'est une tendance très différente de ce qui s'est passé au cours des dix dernières années", a déclaré Guy Bisson, directeur exécutif d'Ampere, notant que les dépenses mondiales en matière de contenu ont augmenté de 31 % entre 2015 et 2019. "Relativement parlant, il y a un grand ralentissement"

Moody's Investors Service estime que les nouveaux accords de travail coûteront collectivement aux studios entre 450 et 600 millions de dollars supplémentaires par an. L'analyste Neil Begley prévoit que les entreprises essaieront d'absorber les coûts en engageant moins d'acteurs de premier plan, en tournant moins sur place ou en réduisant les dépenses consacrées aux effets spéciaux et à la postproduction.

Les entreprises pourraient chercher à obtenir davantage d'allègements fiscaux et de subventions de financement pour compenser les dépenses. Moody's prévoit que les studios tourneront davantage de productions en dehors des États-Unis, où les coûts sont moins élevés, et qu'ils imiteront le modèle de Netflix, en donnant le feu vert à des histoires ayant un attrait mondial.

Les données d'Ampere montrent que 69 % des nouvelles émissions originales à venir de Netflix sont produites en dehors des États-Unis, car Netflix alimente la croissance mondiale de sa plateforme avec du contenu local.

Un agent de talent a prédit que le nombre de séries scénarisées pourrait passer de 599 en 2022 à 350 ou moins l'année prochaine, ce qui se répercutera sur les acteurs et l'équipe.

"Ils ont donc gagné des choses merveilleuses", a déclaré l'agent, qui a requis l'anonymat. "Mais je pense que les nouveaux coûts que chaque film et chaque émission devront supporter, en raison de ce qu'ils ont pu obtenir, auront un effet inverse. Il y aura moins de production d'ici un an ou deux, c'est certain"