HOLD-Palliser incite LG Chem à renouveler son conseil d'administration, ce qui pourrait favoriser le cours de son action

Palliser incite LG Chem à renouveler son conseil d'administration, ce qui pourrait favoriser le cours de son action

(Rectificatif: Suppression du mot "HOLD" du titre) par Svea Herbst-Bayliss

Palliser Capital incite LG Chem 051910.KS , l'un des principaux fournisseurs de batteries pour véhicules électriques, à renouveler son conseil d'administration et à racheter des actions, arguant que ces changements et d'autres pourraient aider le cours de son action à plus que doubler.

La société chimique sud-coréenne se négocie actuellement avec une décote de 73 % par rapport à sa valeur nette d'inventaire, car les investisseurs la considèrent davantage comme une société pétrochimique en difficulté, tout en négligeant sa solide activité dans le domaine des batteries, a déclaré James Smith, fondateur et directeur des investissements de Palliser, lors du 13D Monitor Active Passive Investment Summit à New York.

Malgré ses atouts, les actions de LG Chem ont perdu 20 % au cours des 12 derniers mois et sont restées à la traîne de leurs pairs. "Ce titre est incroyablement bon marché", a déclaré M. Smith.

M. Smith accuse un manque de confiance dans la gouvernance d'entreprise de LG Chem et un manque d'alignement avec les actionnaires, ainsi qu'une mauvaise allocation des capitaux, d'être à l'origine d'un écart important entre la valeur actuelle de l'entreprise de 14 milliards de dollars et ce qu'elle devrait être, à savoir 53 milliards de dollars.

Les investisseurs ont également critiqué la décision prise en 2020 de scinder son activité de batteries en une nouvelle société appelée LG Energy Solutions , qui, selon certains analystes, a eu un effet négatif sur les marchés financiers coréens de manière plus générale.

Bien que M. Smith ait fait l'éloge des mesures prises récemment, notamment la vente de l'entreprise de polarisation il y a deux ans et la vente d'une entreprise de filtres à eau non essentielle cette année, il a déclaré qu'elles n'étaient pas suffisantes.

Le conseil d'administration doit être renouvelé avec des experts dont les compétences s'appliquent aux secteurs de LG Chem dans les matériaux avancés, les véhicules électriques et les sciences de la vie. À l'heure actuelle, les administrateurs sont des universitaires qui manquent d'expertise en matière de gestion d'entreprise et d'expérience en matière d'allocation de capital, a-t-il déclaré.

M. Smith exhorte également l'entreprise à racheter des actions et à continuer à surveiller et à maintenir des niveaux appropriés d'endettement net.

M. Smith, qui a travaillé pendant des années pour Elliott Investment Management et a passé du temps en Asie, a déjà investi au Japon, notamment dans la société immobilière Tokyo Tatemono 8804.T et dans la société ferroviaire Keisei Electric Railway 9009.T .