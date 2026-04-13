Holcim: six ans de prison ferme pour l'ancien PDG de Lafarge
information fournie par Zonebourse 13/04/2026 à 15:18
La défense de l'ancien dirigeant de Lafarge aujourd'hui âgé de 69 ans a indiqué qu'elle ferait appel du jugement et déposerait une demande de mise en liberté, dénonçant un mandat de dépôt " injustifié ".
Le tribunal a également condamné sept autres anciens responsables du groupe à des peines allant de 18 mois à sept ans de prison. L'ex-directeur général adjoint, Christian Herrault, écope de cinq ans d'emprisonnement avec incarcération immédiate.
Lafarge a par ailleurs été condamné à une amende de 1,125 MEUR le maximum prévu, pour financement du terrorisme. La société, qui a été rachetée par le groupe Holcim en 2015, devra aussi s'acquitter d'une amende douanière de 4,57 MEUR, prononcée solidairement avec quatre anciens dirigeants, pour non-respect des sanctions financières internationales.
A la Bourse de Zurich, peu avant 15h15, le titre Holcim reculait de 1,32%.
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