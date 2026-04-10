Holcim : Nicolas George prend la direction de Lafarge France
information fournie par Zonebourse 10/04/2026 à 15:40
Directeur général de Holcim Philippines depuis 2024, et auparavant de Holcim Algérie, Nicolas George a impulsé une redynamisation des opérations dans ces pays, se traduisant par une forte amélioration des performances industrielles et financières.
Par ailleurs, Ahmed Sehil, précédemment directeur financier adjoint de Lafarge Ciments, occupe désormais les fonctions de directeur Administration et Finance de Lafarge France. Membre du comité de direction, il reporte directement à Nicolas George, Directeur Général.
Ahmed Sehil a commencé sa carrière en 1995 comme comptable chez Lafarge en France, évoluant ensuite sur des postes opérationnels de contrôleur de gestion puis de contrôleur financier et de la consolidation.
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