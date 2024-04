Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Holcim: la DG de Microsoft Suisse va rejoindre le conseil information fournie par Cercle Finance • 03/04/2024 à 12:14









(CercleFinance.com) - Le cimentier suisse Holcim a annoncé mercredi son intention de nommer Catrin Hinkel, la directrice générale de Microsoft en Suisse, au sein de son conseil d'administration.



De nationalité allemande, Catrin Hinkel dirige la branche suisse du géant américain des logiciels depuis mai 2021, après une carrière longue de 20 ans qui l'a précédemment amenée chez Accenture.



Sa nomination, ainsi que celle de Michael H. McGarry, sera proposée aux actionnaires à l'occasion de l'assemblée générale du 8 mai prochain. Le renouvellement de Jan Jenisch en tant que président du conseil d'administration leur sera également soumis.



Si ces nominations devaient être approuvées, le conseil du groupe se trouverait composé de 11 administrateurs, dont dix indépendants au sens de la réglementation helvétique.





