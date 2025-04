Holcim: dans le vert après ses trimestriels information fournie par Cercle Finance • 25/04/2025 à 10:52









(CercleFinance.com) - Holcim gagne près de 2% à Zurich après l'annonce, au titre du premier trimestre 2025, d'un EBIT récurrent en baisse de 3,1% à 515 millions de francs suisses en données totales, mais en croissance de 1,7% en monnaies locales et de 1,5% en organique.



A 5,54 milliards de francs, le chiffre d'affaires du groupe suisse de matériaux de construction s'est tassé de 0,8% au total, de 0,2% en monnaies locales et de 0,6% en organique, avec des conditions météorologiques défavorables en Amérique du Nord.



Holcim, dont les activités nord-américaines doivent être scindées prochainement, confirme viser pour 2025, une croissance des ventes en monnaies locales à un pourcentage 'à un seul chiffre moyen' et une hausse de la marge d'EBIT récurrent.





