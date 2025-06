Holcim: bien orienté avec un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 24/06/2025 à 15:57









(CercleFinance.com) - Holcim grimpe de près de 7% à Zurich, sur fond de relèvement par Bank of America de sa recommandation sur le titre du groupe de matériaux de construction de 'neutre' à 'achat', avec un objectif de cours révisé à 66 francs suisses.



Le broker met en avant un mix géographique attrayant avec une forte exposition à l'Europe et des marges de première ordre en Amérique latine, ainsi qu'une optionalité d'allocation de capital pour jusqu'à huit milliards de francs d'ici 2030.





Valeurs associées HOLCIM 57,900 CHF Swiss EBS Stocks +6,71%