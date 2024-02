Holcim: bénéfice net en baisse de 7,5% en 2023 à 3,06 milliards CHF noo/pta

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Le géant suisse des matériaux de construction Holcim a publié mercredi un bénéfice net en baisse de 7,5% en 2023, à 3,06 milliards de francs suisses (3,2 milliards d'euros) compte tenu d'un gain exceptionnel l'année précédente.

Son chiffre d'affaires s'est lui aussi contracté de 7,5% à 27 milliards de francs sous l'effet de la vente de ses filiales en Inde un an plus tôt, a-t-il indiqué dans un communiqué, dépassant toutefois les prévisions. Sur une base comparable, les ventes ont progressé de 6.1%.

Par comparaison, les analystes interrogés par l'agence suisse AWP tablaient en moyenne sur 26,9 milliards de francs suisses de chiffre d'affaires.

Les ventes en Amérique du Nord, que le groupe compte séparer par le biais d'une introduction en Bourse, ont augmenté 5,9% de 6,7 milliards de francs suisses.

Pour 2024, le groupe vise une croissance organique de ses ventes de plus de 4% avec une croissance supplémentaire de 2% provenant des fusions et acquisitions et entend avancer sur son projet de scission de ses activités en Amérique du Nord.

Fin janvier, le groupe a annoncé un projet de scission de sa branche en Amérique du Nord qui doit être cotée séparément en Bourse.

Le groupe va augmenter son dividende de 12% au titre de l'année écoulée, à 2,80 francs suisses par action.