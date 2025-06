Holcim: acquisition de Langley Concrete Group au Canada information fournie par Cercle Finance • 04/06/2025 à 17:44









(CercleFinance.com) - Holcim annonce avoir acquis Langley Concrete Group spécialiste canadien des solutions en béton préfabriqué basé en Colombie-Britannique.



Cette opération marque l'entrée du groupe sur ce marché dans la province, renforçant sa couverture nationale et sa position dans le secteur des infrastructures en pleine expansion.



L'opération inclut deux sites de production modernes situés à Chilliwack et Duncan, qui fabriqueront une large gamme de produits en béton moulé à sec ou humide pour des usages en surface ou souterrains : canalisations, regards, ponceaux, et pièces sur mesure.



Cette acquisition s'inscrit naturellement dans la stratégie de croissance du groupe et vise à améliorer la valeur offerte aux clients par une plus grande couverture, un service renforcé et un portefeuille élargi de produits techniques.







