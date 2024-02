Holcim achète un fabricant allemand de toitures végétalisées

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Le cimentier suisse Holcim poursuit son expansion dans les produits pour toiture en rachetant l'allemand ZinCo, un fabricant de toitures végétalisées, annonce-t-il mercredi sans dévoiler le montant de la transaction.

Cette acquisition lui permet de renforcer son offre, indique-t-il dans un communiqué.

Basé à Nürtingend dans le Land du Bade-Wurtemberg, ZinCo est présent sur de nombreux marchés en Europe, en Asie et sur le continent américain.

Parmi ses réalisations de référence, Holcim cite notamment The High Line à New York, une ancienne ligne de train transformée en parc suspendu, et le centre culturel de la fondation Stavros Niarchos à Athènes. La marque ZinCo sera conservée, précise Holcim.

Le groupe suisse issu d'une fusion en 2015 avec le français Lafarge a multiplié les acquisitions dans les toitures et produits d'isolation et fini par créer une nouvelle division avec pour objectif qu'elle contribue à 30% du chiffre d'affaires d'ici 2025.

Fin janvier, le groupe a annoncé un projet de scission de ses activités en Amérique du Nord par le biais d'une introduction en Bourse.

Holcim avait procédé à de grosses acquisitions aux Etats-Unis avec le rachat en 2021 de Firestone Building Products, un fabricant de produits d'étanchéité pour toiture, pour 3,4 milliards de dollars (3,1 milliards d'euros à taux actuels).

Il avait également racheté le fabricant de toiture Malarkey Roofing Products pour 1,35 milliard de dollars en 2022 et le fabricant de revêtements pour toiture Duro-Last pour 1,29 milliard de dollars en 2023.