Holcim: accord pour l'acquisition de Tensolite

(CercleFinance.com) - Holcim a signé un accord pour acquérir Tensolite, un fabricant leader de systèmes de construction innovants en béton préfabriqué et précontraint qui a réalisé un chiffre d'affaires net de 22 millions de dollars en 2023.



Avec des usines et un réseau de distribution en Argentine, au Paraguay et en Uruguay, Tensolite élargira le portefeuille de solutions et de produits d'Holcim et renforcera son empreinte géographique.



' Tensolite jouera un rôle important dans notre expansion continue sur les marchés les plus attractifs, tout en offrant des synergies avec d'autres unités commerciales telles que notre réseau de magasins de garage, Disensa', a commenté Oliver Osswald, responsable de la région Amérique latine.



Cette acquisition fait progresser la ' Stratégie 2025 - Accélération de la croissance verte ' d'Holcim avec l'objectif d'étendre son activité Solutions et Produits à 30 % du chiffre d'affaires net du Groupe d'ici 2025.







