Holcim a conclu un accord de développement avec SaltX
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 12:09
L'accord porte sur le développement conjoint d'un procédé de production entièrement électrifié pour le clinker, le principal composant du ciment, basé sur la technologie de SaltX.
L'objectif est de construire la première usine de ciment entièrement électrique au monde en Europe d'ici 2028.
La collaboration implique le développement et la validation conjoints de technologies pour électrifier le processus de fabrication du ciment et permettre la production sans fossiles de clinker, le principal composant du ciment.
" La technologie révolutionnaire de SaltX nous offre un levier supplémentaire pour décarboner le processus de fabrication du ciment. En approfondissant notre collaboration avec SaltX, nous avons l'intention d'améliorer notre capacité à produire du ciment quasi zéro à grande échelle afin de répondre à la demande des clients en tant que principal partenaire pour la construction durable. " a déclaré Ram Muthu, responsable de l'excellence opérationnelle, Holcim.
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