 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Holcim a conclu un accord de développement avec SaltX
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 12:09

SaltX Technology a conclu un accord de développement conjoint avec Holcim , l'un des principaux producteurs mondiaux de matériaux et solutions de construction.

L'accord porte sur le développement conjoint d'un procédé de production entièrement électrifié pour le clinker, le principal composant du ciment, basé sur la technologie de SaltX.

L'objectif est de construire la première usine de ciment entièrement électrique au monde en Europe d'ici 2028.

La collaboration implique le développement et la validation conjoints de technologies pour électrifier le processus de fabrication du ciment et permettre la production sans fossiles de clinker, le principal composant du ciment.

" La technologie révolutionnaire de SaltX nous offre un levier supplémentaire pour décarboner le processus de fabrication du ciment. En approfondissant notre collaboration avec SaltX, nous avons l'intention d'améliorer notre capacité à produire du ciment quasi zéro à grande échelle afin de répondre à la demande des clients en tant que principal partenaire pour la construction durable. " a déclaré Ram Muthu, responsable de l'excellence opérationnelle, Holcim.

Valeurs associées

HOLCIM
64,840 CHF Swiss EBS Stocks +1,85%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank