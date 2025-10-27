 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 245,50
+0,07%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Hoffmann Green signe un partenariat stratégique avec Korenn Immobilier
information fournie par Zonebourse 27/10/2025 à 18:23

Hoffmann Green Cement Technologies annonce la signature d'un partenariat stratégique avec Korenn Immobilier, filiale du groupe TOENN, acteur majeur de la promotion immobilière dans le Grand Ouest.

Cet accord prévoit l'intégration des ciments innovants sans clinker de Hoffmann Green dans les futurs projets de Korenn, renforçant la diffusion de solutions bas carbone dans le secteur de la construction.

Les cofondateurs Julien Blanchard et David Hoffmann soulignent que cette collaboration 'confirme la maturité du marché et la capacité de nos technologies à répondre aux attentes d'acteurs exigeants'.

Emilien Brison, directeur de Korenn Immobilier, estime que les ciments 0% clinker apportent 'une réponse concrète aux défis environnementaux tout en garantissant la qualité et la maîtrise des coûts'.

Valeurs associées

HOFFMANN GREEN CEMENT TEC.
4,2200 EUR Euronext Paris -0,71%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank