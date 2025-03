Hoffmann Green réduit sa perte annuelle

(AOF) - Hoffmann Green a réduit sa perte annuelle qui s'affiche à 4,97 millions d'euros contre 7,86 millions au 31 décembre 2023. La perte opérationnelle 2024 s’élève à 700 000 euros contre -5,2 millions un an plus tôt. Le chiffre d'affaires atteint 13,24 millions d'euros contre 6,04 millions d'euros. Cette forte progression s’explique notamment par la signature de deux contrats structurants aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Irlande, ayant donné lieu à l’enregistrement de droits d’entrée à hauteur de 10,5 millions d'euros.

Le spécialiste de la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker a réduit cette année sa dette bancaire de -4.9 millions d'euros et devrait atteindre un désendettement total d'ici la fin 2027.

Par ailleurs, Hoffmann Green confirme sa feuille de route stratégique et ses objectifs de développement à horizon 2030 annoncés en janvier 2025, visant notamment 150 millions d'euros de revenus à horizon 2030, avec la signature de 5 contrats de licences supplémentaires à l'international.

