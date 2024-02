Hoffmann Green réalise un chiffre d’affaires de 6 M€ et dépasse son objectif 2023

• Chiffre d’affaires multiplié par 2,7 par rapport à 2022 à 6 M€

• Solide progression des volumes vendus avec plus de 21 300 tonnes commercialisées en 2023, +78% vs. 2022

• Poursuite de la forte dynamique commerciale : chiffre d’affaires et volumes vendus multipliés par 12 en 3 ans

• Développement international : signature d’un premier contrat de licences en Arabie Saoudite avec le Groupe Shurfah et accord de principe pour la signature d’un contrat de licences aux Etats-Unis

• Déploiement industriel en ligne avec le plan : mise en service de l’unité H2 durant l’été 2023

• Confirmation des objectifs financiers à court et moyen termes



Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 15 février 2024 – 8h00 CET : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce son chiffre d’affaires annuel clos le 31 décembre 2023, données auditées.



Devenez membre du Club en vous inscrivant ici : https://www.ciments-hoffmann.fr/investisseurs/club-actionnaires/le-club-actionnaires-lespace-dechanges-dedie-aux-actionnaires/



Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : ciments-hoffmann@newcap.eu