Hoffmann Green: production plus que doublée au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 03/07/2025 à 13:30









(CercleFinance.com) - Hoffmann Green Cement Technologies annonce la forte accélération de sa production au premier semestre 2025, ses volumes produits atteignant 19.640 tonnes sur la période, contre 7.833 tonnes au premier semestre 2024, soit une multiplication par 2,5.



'Cette dynamique se matérialise par l'approvisionnement de plus de 130 chantiers sur l'ensemble du territoire national au cours du semestre, dépassant 60.000 m³ de béton formulé avec du ciment 0% clinker livrés par plus de 10.000 camions-toupies', souligne-t-il.



Surperformant ainsi dès le premier semestre 2025 l'ensemble des volumes réalisés en 2024 (16.269 tonnes), Hoffmann Green revendique de 'solides perspectives au second semestre 2025, en ligne avec la feuille de route stratégique'.





