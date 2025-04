Hoffmann Green obtient plusieurs prix récompensant son leadership technologique et la qualité de son Management

• 1er Prix du « So French So Innovative Award 2025 » qui met à l’honneur l’innovation française dans la région Asie-Pacifique

• Lauréat du Palmarès Les Têtes 2025 dans la catégorie « Le révolutionnaire » remis par les rédactions d’API et Ouest France



Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 15 avril 2025 – 18h00 CEST : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce avoir été distingué par plusieurs Prix récompensant son savoir-faire industriel, son leadership technologique et la qualité de son management.



