Hoffmann Green muscle son accord américain avec une nouvelle option de licences
information fournie par Zonebourse 15/01/2026 à 08:50
Le partenaire américain dit renforcer son engagement, porté par l'attrait du marché pour les ciments 0% clinker et par l'obtention de la certification ASTM C1157. Le contrat prévoit aussi des royalties annuelles indexées sur les ventes et la possibilité de sous-licencier des unités, avec des discussions en cours avec plusieurs candidats.
Valeurs associées
|4,6450 EUR
|Euronext Paris
|+2,99%
