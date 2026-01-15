 Aller au contenu principal
Hoffmann Green muscle son accord américain avec une nouvelle option de licences
information fournie par Zonebourse 15/01/2026 à 08:50

Hoffmann Green Cement étend son accord de licences avec Hoffmann Green USA à 25 États de l'Ouest américain, déclenchant la levée d'option et le paiement d'un droit d'entrée additionnel de 10 MEUR, qui s'ajoute aux 10 MEUR déjà liés aux territoires de l'Est.

Le partenaire américain dit renforcer son engagement, porté par l'attrait du marché pour les ciments 0% clinker et par l'obtention de la certification ASTM C1157. Le contrat prévoit aussi des royalties annuelles indexées sur les ventes et la possibilité de sous-licencier des unités, avec des discussions en cours avec plusieurs candidats.

