Hoffmann Green fait le point sur ses activités et publie ses résultats annuels 2022

• Croissance des volumes vendus de +18,6% avec plus de 12 000 tonnes commercialisées en 2022



• Progression du carnet de commandes de +20% à 240 000 tonnes



• Objectif 2023 : doublement des volumes vendus grâce à un nombre record de projets à réaliser sur 2023, soit l’équivalent de 13 000 camions toupies de béton sur 120 chantiers



• Poursuite du déploiement industriel conformément au plan



• Avancées significatives en termes d’ESG valorisant la stratégie globale



• Structure financière solide : capitaux propres de 74 M€ et trésorerie de 42 M€



Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 27 mars 2023 – 7h00 CEST : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green » ou la « Société »), pionnier du ciment décarboné et cotée sur Euronext Growth Paris, fait le point sur ses activités et annonce ses résultats annuels 2022. Le Conseil de Surveillance de la Société s’est réuni le 24 mars 2023 et a examiné les comptes de l’exercice 2022 arrêtés par le Directoire. Les procédures d’audit ont été effectuées et le rapport d’audit relatif à la certification est en cours d’émission.





