Hoffmann Green étend son partenariat avec le groupe Trecobat

(AOF) - Hoffmann Green Cement, acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce l’extension de son partenariat avec le groupe Trecobat, troisième constructeur de maisons individuelles en France. Dès mars 2025, les ciments décarbonés 0% clinker Hoffmann Green seront déployés sur plus de 100 chantiers de maisons Trecobat dans le Grand Ouest de la France.

