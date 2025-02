Hoffmann Green double son chiffre d'affaires en 2024

AOF - EN SAVOIR PLUS

Hoffmann Green entend par ailleurs accélérer son plan de développement commercial et industriel annonçant de nouveaux objectifs ambitieux à horizon 2030.

"Hoffmann Green parvient à réaliser un exercice 2024 historique, marqué par le doublement du chiffre d'affaires, l'atteinte d'un EBITDA estimé à l'équilibre pour la première fois depuis la création de la société et la signature de nombreux partenariats, notamment dans le cadre de notre développement international", précise la direction du groupe.

(AOF) - Hoffmann Green Cement Technologies, acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, a annoncé doubler son chiffre d’affaires 2024, à 13,2 millions d'euros, tout en révisant à la hausse ses objectifs à horizon 2030. L'Ebitda annuel est estimé à l’équilibre.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.