Hoffmann Green Cement Technologies signe un contrat de fourniture de ciment de 5 ans avec le promoteur immobilier Ouest Réalisations

Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 13 janvier 2021 - 7h45 CET : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green » ou la « Société »), pionnier du ciment

décarboné sans clinker, annonce la signature d'un contrat de partenariat avec le promoteur immobilier Ouest Réalisations.



Julien Blanchard et David Hoffmann, cofondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent, « Cet engagement de commandes sur 5 ans renforce une nouvelle fois la valeur de notre solution de ciment décarboné. Nous sommes très fiers de conclure notre premier partenariat avec un promoteur immobilier ; et ce d'autant plus avec Ouest Réalisations, une société vendéenne avec qui nous partageons de nombreuses valeurs et notamment une vision commune, celle de décarboner le secteur de la construction de logements neufs. Nous nous réjouissons d'avance de suivre les programmes immobiliers de Ouest Réalisations utilisant notre technologie. »