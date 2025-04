Hoffmann Green Cement Technologies augmente le montant alloué à son contrat de liquidité confié à NATIXIS ODDO BHF

Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 1er avril 2025 – 18h30 CEST : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce la signature d’un avenant au contrat de liquidité en date du 2 janvier 2025 confié à NATIXIS ODDO BHF afin d’augmenter de 100 000 euros les moyens qui y sont affectés. Cette opération, qui s’inscrit dans le cadre de la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 portant sur l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de la pratique de marché admise, vise à améliorer la liquidité du titre et à créer de meilleures conditions de négociation pour les investisseurs.



