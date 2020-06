Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 18 juin 2020 - 08h00 CEST : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green » ou la « Société »), pionnier du ciment décarboné, annonce aujourd'hui la nomination de Stéphane Le Prince au poste de Prescripteur technique et commercial Grand Ouest.



Julien Blanchard et David Hoffmann, co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « Nous sommes très heureux d'accueillir Stéphane au sein de notre équipe commerciale. Ses 10 années d'expertise dans la prescription du bâtiment sont un atout majeur pour accélérer le développement de notre activité dans le Grand Ouest. Son arrivée après celle de François de Gliniasty qui a pris des responsabilités similaires pour la région Ile-de-France, constitue une étape importante dans la distribution et le référencement de nos ciments dans deux régions de France très dynamiques en matière de construction. Son expertise du secteur et ses connaissances des acteurs sont autant d'atouts pour soutenir notre objectif de participer activement au rayonnement d'une économie décarbonée du secteur de la construction. »



