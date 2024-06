HOFFMANN GREEN annonce le début de la construction de H-KSA 1, première unité Hoffmann en Arabie Saoudite

Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : ciments-hoffmann@newcap.eu



Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 06 juin 2024 – 8h00 CEST : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce le lancement de la construction de H-KSA 1, première unité Hoffmann en Arabie Saoudite.



La pose de la première pierre sur le site de Rabigh intervient dans le prolongement de la signature du contrat de licences avec le Groupe Shurfah, conglomérat saoudien dont le patrimoine immobilier a dépassé 13 800 logements et plus de 6 milliards de riyals d'investissement.