Hingham Institution for Savings en baisse après les résultats du premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 avril -

** Les actions de Hingham Institution for Savings HIFS.O ont chuté de 11,2 % à 273,12 $

** La banque communautaire a annoncé vendredi en fin de journée un bénéfice de 1,29 $ par action pour le premier trimestre, soit une chute de 60 % par rapport à l'année précédente, en raison des pertes sur les titres de participation

** En excluant ces pertes, le BPA de base a bondi de 72,3 % à 4,79 $

** Les prêts non performants ont augmenté à 0,97% du portefeuille total de prêts, contre 0,80% à la fin de 2025

** Cela comprenait un prêt immobilier commercial avec un solde impayé de 30,6 millions de dollars garanti par un site de développement autorisé pour un développement multifamilial important à Washington, D.C. - HIFS

** A la dernière clôture, l'action HIFS a progressé de 8,6 % depuis le début de l'année