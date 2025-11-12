 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 259,00
+1,18%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Hinge Health augmente après un programme de rachat d'actions de 250 millions de dollars
information fournie par Reuters 12/11/2025 à 17:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 novembre - ** Les actions de la plateforme de santé IA Hinge Health HNGE.N augmentent de près de 1 % à 44,6 $

** HNGE rachète jusqu'à 250 millions de dollars d'actions ordinaires de catégorie A

** "Nous prévoyons de continuer à investir dans l'amélioration des résultats et des expériences des membres, tout en augmentant les inscriptions et en réduisant les coûts pour nos clients", déclare le cofondateur et directeur général Daniel Perez

** La société déclare disposer de près de 500 millions de dollars en liquidités et en investissements à la fin du troisième trimestre 2025

** Quatorze des 15 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus et une à "conserver"; leur estimation médiane est de 65 $, selon les données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en hausse de 18,9 % depuis le début de l'année

Dividendes
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank