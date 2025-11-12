Hinge Health augmente après un programme de rachat d'actions de 250 millions de dollars

12 novembre - ** Les actions de la plateforme de santé IA Hinge Health HNGE.N augmentent de près de 1 % à 44,6 $

** HNGE rachète jusqu'à 250 millions de dollars d'actions ordinaires de catégorie A

** "Nous prévoyons de continuer à investir dans l'amélioration des résultats et des expériences des membres, tout en augmentant les inscriptions et en réduisant les coûts pour nos clients", déclare le cofondateur et directeur général Daniel Perez

** La société déclare disposer de près de 500 millions de dollars en liquidités et en investissements à la fin du troisième trimestre 2025

** Quatorze des 15 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus et une à "conserver"; leur estimation médiane est de 65 $, selon les données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en hausse de 18,9 % depuis le début de l'année