Hims & Hers revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026

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L' HIMS.N e de santé Hims & Hers a revu à la hausse lundi ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026, misant sur une augmentation des ventes de ses offres de soins de santé personnalisés.

La société table désormais sur un chiffre d'affaires annuel compris entre 2,8 et 3 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 2,7 à 2,9 milliards de dollars.