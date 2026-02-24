Hims & Hers prévoit un chiffre d'affaires inférieur aux estimations pour le premier trimestre, les actions chutent

Les actions chutent de 7 % après les heures d'ouverture

Les produits amaigrissants personnalisés génèrent un effet de tête de 65 millions de dollars au 1er trimestre

L'expansion à l'étranger stimule la croissance des activités autres que celles liées à la perte de poids

La société de télésanté en ligne Hims & Hers Health HIMS.N , qui vend des médicaments pour la perte de poids, des thérapies de remplacement hormonal et des services de santé, a prévu lundi des revenus inférieurs aux estimations pour le premier trimestre, ce qui a fait chuter ses actions de 7 % dans les échanges après les heures de bureau.

La société a déclaré que le premier trimestre serait confronté à une charge de 65 millions de dollars en raison des changements dans l'expédition des produits de perte de poids, qui doivent être personnalisés pour chaque prescription en vertu de la loi américaine.

Hims and Hers a connu une croissance rapide grâce à l'engouement des clients pour ses médicaments amaigrissants bon marché, qui comprennent des versions injectables composées du très populaire Wegovy de Novo Nordisk. Ces médicaments n'étant plus en pénurie, Hims n'est autorisé à les fabriquer pour ses clients que si le dosage ou les ingrédients sont personnalisés.

Les efforts de Hims pour lancer des copies composées de la nouvelle pilule Wegovy de Novo à un prix de lancement de 49 dollars par mois ont été réduits au début du mois par la Food and Drug Administration américaine, qui a déclaré qu'elle prendrait des mesures à son encontre et à l'encontre d'autres entreprises et a renvoyé Hims au ministère de la justice. Hims a déclaré dans un document réglementaire qu'il n'était pas certain des actions que les autorités de réglementation et le ministère de la justice pourraient entreprendre. Novo a également déposé une plainte pour violation de brevet contre la société.

L'action est en baisse de 52 % depuis le début de l'année. Néanmoins, l'entreprise a donné des perspectives pour 2026 dont le point médian est supérieur aux estimations des analystes et s'est engagée à maintenir le cap.

"Nous prévoyons de continuer à fonctionner comme nous l'avons toujours fait", a déclaré le directeur général Andrew Dudum, qui a ajouté que l'entreprise élargissait et diversifiait systématiquement ses offres. "Il est important de se rappeler que la majorité de notre chiffre d'affaires et de notre rentabilité provient d'offres autres que la perte de poids

Hims et Hers prévoient un chiffre d'affaires de 600 à 625 millions de dollars pour le premier trimestre, dépassant les estimations de 653,11 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Hims s'attend également à ce que les revenus de 2026 soient compris entre 2,7 et 2,9 milliards de dollars, contre des estimations de 2,74 milliards de dollars.

LE RISQUE RÉGLEMENTAIRE ALIMENTE L'INCERTITUDE

L'expansion internationale peut l'aider à se développer, mais ne répond pas à la continuité de l'activité de perte de poids de l'entreprise, qui reste incertaine en raison des risques réglementaires, a déclaré Michael Cherny, analyste chez Leerink Partners.

"Cela élargirait les opportunités à long terme, mais l'élément le plus important pour l'action est la façon dont Hims progresse avec son activité de perte de poids", a déclaré M. Cherny.

La société a déclaré que ses perspectives lui donnaient "la flexibilité nécessaire pour se pencher sur les investissements futurs" et qu'elle maintiendrait Hims sur la voie de son objectif 2030, à savoir un chiffre d'affaires de plus de 6,5 milliards de dollars.

La semaine dernière, Hims a déclaré qu'elle allait acquérir la société australienne de santé numérique Eucalyptus dans le cadre d'une transaction évaluée à 1,15 milliard de dollars. Les analystes ont déclaré que l'accord pourrait accélérer la croissance des offres de l'entreprise autres que celles liées à la perte de poids.

Le nombre d'abonnés est passé à 2,5 millions, soit une hausse de 13 % par rapport à l'année précédente.

La société a déclaré un chiffre d'affaires trimestriel de 617,8 millions de dollars, soit une augmentation de 28 % d'une année sur l'autre, mais inférieur à l'estimation moyenne des analystes, qui était de 619,22 millions de dollars.

Les coûts des produits de la société ont augmenté de plus de 30 %, comme l'indique un document réglementaire.

L'investissement de Hims dans sa publicité pour le Super Bowl augmentera également les coûts d'exploitation du premier trimestre, a déclaré le directeur financier Yemi Okupe.