Hims & Hers nomme Deb Autor, ancienne fonctionnaire de la FDA, au poste de première responsable politique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Hims & Hers Health HIMS.N a nommé Deb Autor en tant que première responsable des politiques publiques pour diriger les politiques publiques et les fonctions gouvernementales, a déclaré la société de télésanté lundi.

Mme Autor apporte plus de trente ans d'expérience, ayant été commissaire adjointe pour les opérations réglementaires mondiales et la politique à la Food and Drug Administration des États-Unis et ayant occupé un poste de direction chez AstraZeneca AZN.L .

Elle est membre du conseil d'administration de Hims & Hers depuis l'année dernière et conservera ce rôle.

La nomination de Mme Autor intervient alors que Hims & Hers renforce son engagement auprès des autorités de régulation et des décideurs politiques.

En septembre, Hims a fait l'objet d'un examen minutieux de la part de la FDA pour ce que l'agence a qualifié de marketing trompeur.

Hims a également décidé de vendre des versions "personnalisées" du semaglutide, l'ingrédient actif du Wegovy, le médicament amaigrissant de Novo Nordisk, à la suite de l'interdiction par le gouvernement de la production de masse de copies.

Dans ses nouvelles fonctions, Mme Autor collaborera avec les consommateurs, les plateformes de télésanté, les fournisseurs, les sociétés pharmaceutiques, les décideurs politiques et les autorités de réglementation, a déclaré M. Hims.