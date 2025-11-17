 Aller au contenu principal
Hims & Hers nomme Deb Autor, ancienne fonctionnaire de la FDA, au poste de première responsable politique
information fournie par Reuters 17/11/2025 à 12:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Hims & Hers Health HIMS.N a nommé Deb Autor en tant que première responsable des politiques publiques pour diriger les politiques publiques et les fonctions gouvernementales, a déclaré la société de télésanté lundi.

Mme Autor apporte plus de trente ans d'expérience, ayant été commissaire adjointe pour les opérations réglementaires mondiales et la politique à la Food and Drug Administration des États-Unis et ayant occupé un poste de direction chez AstraZeneca AZN.L .

Elle est membre du conseil d'administration de Hims & Hers depuis l'année dernière et conservera ce rôle.

La nomination de Mme Autor intervient alors que Hims & Hers renforce son engagement auprès des autorités de régulation et des décideurs politiques.

En septembre, Hims a fait l'objet d'un examen minutieux de la part de la FDA pour ce que l'agence a qualifié de marketing trompeur.

Hims a également décidé de vendre des versions "personnalisées" du semaglutide, l'ingrédient actif du Wegovy, le médicament amaigrissant de Novo Nordisk, à la suite de l'interdiction par le gouvernement de la production de masse de copies.

Dans ses nouvelles fonctions, Mme Autor collaborera avec les consommateurs, les plateformes de télésanté, les fournisseurs, les sociétés pharmaceutiques, les décideurs politiques et les autorités de réglementation, a déclaré M. Hims.

Valeurs associées

ASTRAZENECA
13 560,000 GBX LSE +0,21%
HIMS&HERS HLTH RG-A
37,020 USD NYSE +2,75%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

