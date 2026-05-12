Hims & Hers n'atteint pas ses objectifs de chiffre d'affaires, le changement de stratégie pesant sur les ventes

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* L'entreprise n'atteint pas ses prévisions de chiffre d'affaires pour le premier trimestre

* Le directeur financier prévoit un retour aux bénéfices en 2027

* Relève ses prévisions de chiffre d'affaires annuel

(Ajout d'un commentaire du directeur général au paragraphe 12) par Amina Niasse et Siddhi Mahatole

Hims & Hers Health HIMS.N a manqué les estimations de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du premier trimestre et a annoncé lundi une perte inattendue, la transition de cette entreprise de télésanté vers des médicaments de marque à base de GLP-1 pour la perte de poids ayant pesé sur ses marges et ses ventes nationales.

L'action de la société a chuté de plus de 12 % en séance prolongée, à 25,55 dollars, alors même que Hims a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, tablant sur le fait qu'un partenariat avec Novo Nordisk

NOVOb.CO et la croissance internationale contribueront à stimuler les ventes.

La société a déclaré que, bien que sa transition vers des médicaments de marque à base de GLP-1 pour la perte de poids, au détriment des versions composées, entraîne des coûts de restructuration, elle prévoit de renouer avec les bénéfices en 2027.

« Nous nous sommes historiquement concentrés sur le flux de trésorerie d'exploitation, qui est resté positif. C'est le fil conducteur de la société », a déclaré Yemi Okupe, directeur financier. « Cela dit, nous prévoyons de renouer avec la rentabilité et d'être bien positionnés pour y parvenir en 2027. »

Hims a enregistré des niveaux records d'engagement et de trafic sur ses plateformes après s'être tourné vers des médicaments approuvés par la FDA, comme le Wegovy de Novo Nordisk, a déclaré M. Okupe.

En mars, Hims a annoncé qu’elle s’associerait à Novo Nordisk NOVOb.CO pour proposer sur sa plateforme son médicament phare pour la perte de poids, le Wegovy, mettant ainsi fin à un litige entre les deux sociétés.

Ce litige faisait suite au lancement par Hims d'une alternative à base de préparations magistrales à bas prix au comprimé Wegovy, dont la société a depuis cessé la promotion.

Hims table désormais sur un chiffre d'affaires annuel compris entre 2,8 et 3 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 2,7 à 2,9 milliards de dollars.

L'analyste de Morningstar, Keonhee Kim, a toutefois déclaré qu'il était peut-être trop tôt pour que le partenariat entre Hims et Novo stimule la croissance, ajoutant que les prévisions de la société reposaient en grande partie sur l'acquisition d'autres entreprises.

Hims a réorienté sa stratégie vers des traitements personnalisés, dans un contexte de renforcement de la surveillance réglementaire.

Plus tôt cette année, la Food and Drug Administration (FDA) américaine a pris des mesures pour restreindre la préparation de versions génériques des médicaments à base de GLP-1, et a renvoyé Hims devant le ministère de la Justice pour des violations potentielles, ce qui a fait chuter son action de plus de 10 % cette année.

Andrew Dudum, directeur général de Hims, a déclaré lors de la conférence téléphonique post-résultats que la société prévoyait également de commencer à commercialiser certains peptides, souvent utilisés pour la longévité, la cicatrisation des plaies, les soins de la peau et l'obésité, si la FDA assouplissait les restrictions sur 12 d'entre eux, comme elle l'a laissé entendre.

Il a ajouté que la société ne serait peut-être pas la première à commercialiser des peptides, mais qu'elle le ferait « à grande échelle ».

Le chiffre d'affaires mensuel moyen par abonné de Hims est tombé à 80 dollars, contre 85 dollars un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'est établi à 608,1 millions de dollars, en deçà des prévisions des analystes qui tablaient sur 616,85 millions de dollars.

Jailendra Singh, analyste chez Truist, a déclaré que la dépense moyenne par client pour une commande de GLP-1 chez Hims avait peut-être augmenté en raison de la nature groupée des achats.

La société a également annoncé une perte de 40 cents par action au premier trimestre, alors que les analystes tablaient sur un bénéfice de 4 cents par action.

Cette perte s'explique par les dépréciations comptabilisées par la société sur les ingrédients utilisés pour la préparation du semaglutide, le principe actif du Wegovy de Novo, ainsi que par des frais juridiques et de fusion ponctuels, a déclaré M. Okupe.

Hims prévoit un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre compris entre 680 et 700 millions de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 642,95 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.