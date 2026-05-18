Hims & Hers Health renonce à son projet d'émission d'obligations convertibles d'une valeur de 300 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 mai - * Le titre de la société de télésanté Hims & Hers Health HIMS.N recule de 4,4 % en pré-ouverture, à 23,95 dollars, alors qu'elle cherche à lever des fonds ** La société basée à San Francisco, en Californie, annonce une émission privée de 300 millions de dollars d'obligations convertibles à 6 ans ** Elle a l'intention d'utiliser le produit net de l'émission pour soutenir son expansion internationale, notamment l'acquisition envisagée de la société australienne Eucalyptus , ainsi que pour développer ses capacités en matière d'IA

** La société prévoit de conclure des opérations de « capped call », des instruments dérivés utilisés pour réduire la dilution potentielle

** Avec environ 231,5 millions d'actions en circulation, HIMS affiche une capitalisation boursière de 5,8 milliards de dollars à la date de vendredi

** Son action a chuté de 14 % mardi dernier après que la société a annoncé des revenus trimestriels inférieurs aux prévisions et une perte surprise, le passage à des médicaments de perte de poids de marque à base de GLP-1 ayant comprimé les marges et pesé sur les ventes aux États-Unis

** Vendredi, l'action affichait une baisse de 23 % depuis le début de l'année

** Sur 17 analystes, 12 recommandent de « conserver » le titre, 5 de « l'acheter »; le cours cible médian est de 25 dollars, selon les données de LSEG