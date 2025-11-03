Hims et Hers en hausse après avoir dépassé les estimations de revenus trimestriels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
3 novembre - ** Les actions de la société de télésanté Hims and Hers Health HIMS.N augmentent de 5,5 % à 46,85 $ après la cloche
** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'élève à 600 millions de dollars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 580,2 millions de dollars, selon les données de LSEG
** La base d'abonnés de HIMS augmente à 2,47 millions au troisième trimestre, soit une hausse de 21% par rapport à l'année précédente
** L'action a augmenté de plus de 83 % depuis le début de l'année
