Hims et Hers en hausse après avoir dépassé les estimations de revenus trimestriels

3 novembre - ** Les actions de la société de télésanté Hims and Hers Health HIMS.N augmentent de 5,5 % à 46,85 $ après la cloche

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'élève à 600 millions de dollars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 580,2 millions de dollars, selon les données de LSEG

** La base d'abonnés de HIMS augmente à 2,47 millions au troisième trimestre, soit une hausse de 21% par rapport à l'année précédente

** L'action a augmenté de plus de 83 % depuis le début de l'année