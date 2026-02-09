Hims dégringole après la plainte de Novo Nordisk pour violation de brevet

(Mises à jour)

9 février - ** Les actions de la société américaine de télésanté Hims & Hers Health HIMS.N chutent de 21,8 % dans les transactions de pré-marché

** Les actions de Novo Nordisk NOVOb.CO sont en hausse de 8%, en passe de connaître leur meilleure journée depuis décembre; Eli Lilly LLY.N gagne 2% en pré-marché

** Novo a indiqué avoir déposé une plainte contre Hims & Hers pour violation des brevets du groupe danois

** Novo Nordisk demande au tribunal d'interdire définitivement à Hims de vendre des médicaments composés non approuvés qui enfreignent nos brevets, et cherche à obtenir des dommages-intérêts", déclare Novo

** Hims affirme que le procès est une "attaque flagrante d'une société danoise contre des millions d'Américains qui comptent sur les médicaments composés pour avoir accès à des soins personnalisés"

** Une fois de plus, Big Pharma utilise le système judiciaire américain pour limiter le choix des consommateurs", déclare Hims dans une réponse sur la plateforme X

** HIMS a déclaré samedi qu'elle cesserait d'offrir sa pilule amaigrissante GLP-1 composée à 49 $ après que la FDA américaine a menacé de prendre des mesures contre la société, citant une violation potentielle de la loi fédérale

** HIMS a baissé d'environ 29 % depuis le début de l'année, sous-performant la hausse de 1 % de l'indice S&P 500 .SPX .