Hims dégringole après l'action en justice intentée par Novo Nordisk pour violation de brevet

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

9 février - ** Les actions de la société américaine de télésanté Hims & Hers Health HIMS.N chutent de 19,7 % dans les transactions de pré-marché

** Les actions de Novo Nordisk NOVOb.CO sont en hausse de 8%, en voie de devenir la meilleure journée depuis décembre; Eli Lilly LLY.N gagne 2% en pré-marché

** Novo Nordisk a déposé une plainte contre Hims & Hers pour violation des brevets du groupe danois

** Novo Nordisk demande au tribunal d'interdire définitivement à Hims de vendre des médicaments composés non approuvés qui enfreignent nos brevets, et cherche à obtenir des dommages-intérêts", déclare Novo

** HIMS a déclaré samedi qu'elle cesserait d'offrir sa pilule amaigrissante GLP-1 à 49 $ après que la FDA américaine a menacé de prendre des mesures contre l'entreprise, citant une violation potentielle de la loi fédérale

** Le lancement par la société de télésanté de sa pilule composée jeudi avait brièvement fait chuter les actions des principaux fabricants de médicaments amaigrissants Novo Nordisk et Eli Lilly

** HIMS a baissé d'environ 29% depuis le début de l'année, ce qui est inférieur à la hausse de 1% du S&P 500 .SPX .

** La note moyenne des 16 analystes couvrant le titre est "hold"; leur objectif de prix médian de 33 $ implique une hausse de 43% par rapport à la dernière clôture - données compilées par LSEG