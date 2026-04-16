Hims augmente alors que la FDA envisage d'élargir l'accès aux peptides ; les analystes voient une victoire à long terme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Sneha S K

Les actions de Hims & Hers Health

HIMS.N ont augmenté de plus de 7% jeudi, les analystes estimant que l'examen de l'autorité américaine de régulation des médicaments visant à autoriser les pharmacies à fabriquer des peptides populaires pourrait bénéficier à la société de télésanté à long terme.

La Food and Drug Administration a déclaré mercredi qu'elle prévoyait de réunir un groupe d'experts externes pour examiner l' assouplissement des restrictions concernant 12 peptides, utilisés couramment dans des domaines aussi variés que le bronzage, la longévité, l'obésité ou la cicatrisation des plaies.

Les peptides, courtes chaînes d'acides aminés qui servent d'éléments constitutifs des protéines et remplissent des fonctions biologiques essentielles dans l'organisme, sont devenus de plus en plus populaires parmi les adeptes du fitness, en partie grâce au succès des médicaments amaigrissants GLP-1 à base de peptides. Ils ont également été défendus par plusieurs personnalités publiques, dont le secrétaire d'État à la santé Robert F. Kennedy Jr.

Toutefois, des problèmes de sécurité subsistent. La plupart des peptides n'ont pas été testés de manière adéquate chez l'homme et pourraient présenter des risques pour la santé. En 2023, la FDA a interdit aux pharmacies de fabriquer 14 peptides en invoquant des risques liés à l'immunogénicité, à la toxicité et à l'impureté.

Selon les analystes, les nouvelles orientations pourraient toutefois profiter à Hims.

Hims a brièvement proposé des versions "copiées" moins chères des médicaments injectables GLP-1 de Novo Nordisk lorsque les médicaments de marque étaient en rupture de stock, mais a dû arrêter en raison de démêlés juridiques avec Novo et d'avertissements de la FDA.

Le changement potentiel de la FDA "semble clairement positif pour Hims et aiderait à combler le trou de croissance qui émerge probablement de la transition vers des produits commerciaux de perte de poids", a déclaré Michael Cherny, analyste chez Leerink Partners.

L'année dernière, Hims a acquis une usine de peptides basée en Californie afin de renforcer sa chaîne d'approvisionnement nationale. Une recommandation positive et l'alignement de la FDA permettraient à l'entreprise de tirer parti de son usine de peptides existante, a déclaré M. Cherny.

Pat Carroll, médecin en chef de Hims, a déclaré que l'entreprise étudiait activement les moyens d'élargir l'accès aux peptides tout en restant en phase avec les directives de la FDA et son engagement en faveur de la sécurité des consommateurs.

La nouvelle crée une option autour de nouveaux flux de revenus potentiels et peut aider la société à réorienter la capacité du GLP-1 vers d'autres peptides, a déclaré Allen Lutz, analyste chez BofA.

"Cela ne se traduirait pas immédiatement en revenus, mais il semblerait que ce soit une voie de croissance sur laquelle HIMS insisterait fortement ", a déclaré M. Cherny, ajoutant qu'il pourrait s'agir d'un catalyseur potentiel important alors que l'opportunité de composer des GLP-1 personnalisés se dissipe.