Hilton Grand Vacations chute alors qu'Apollo prend une participation dans une offre secondaire de 300 millions de dollars
information fournie par Reuters 13/08/2025 à 14:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 août -

** Les actions de l'opérateur de multipropriété Hilton Grand Vacations HGV.N ont baissé de 5,3 % à 42,60 $ avant le marché après la fixation du prix de l'offre secondaire

** HGV, société basée à Orlando, en Floride, a annoncé mardi () 7 millions d'actions vendues par des entités gérées par Apollo Global Management APO.N

entités gérées par Apollo Global Management APO.N

** Le prix de l'offre a été fixé à 43,15 $, selon thefly.com (), soit une décote de 4 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** En outre, HGV rachètera simultanément 40 millions de dollars d'actions auprès des preneurs fermes

** Wells Fargo est le chef de file de l'offre, rejoint par Deutsche Bank et Barclays ** Avant l'offre, Apollo détenait ~26,3 millions d'actions, soit une participation de près de 30 % dans HGV, selon le prospectus

** Avec 89 millions d'actions en circulation, HGV a une capitalisation boursière de 4 milliards de dollars

** Les actions de HGV ont augmenté de 3,4 % mardi, ce qui porte le gain depuis le début de l'année à environ 15 %

** Sur les 9 analystes qui couvrent HGV, 5 sont d'avis qu'il faut acheter, 3 sont d'avis qu'il faut conserver et 1 est d'avis qu'il faut vendre; la prévision médiane est de 51 $, en hausse par rapport à 42,50 $ il y a un mois, selon les données de LSEG

Valeurs associées

APOLLO GLB MGMT
144,560 USD NYSE 0,00%
HILTN WRLD HLDGS
268,830 USD NYSE 0,00%
HILTON GRAND
44,980 USD NYSE 0,00%
WELLS FARGO
79,460 USD NYSE 0,00%
