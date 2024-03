Hilbert IS : "les stratégies de couverture contre une hausse de l'inflation font leur retour"

(AOF) - "Les marchés actions ont continué de grimper en Europe et aux Etats-Unis. Tous les secteurs, et non plus seulement l'IA, ont été concernés par cette séquence haussière, tandis que les rendements attendus des investissements en actions américaines sont désormais presque inférieurs à ceux attendus sur le marché obligataire. Il faut remonter à 2002 pour retrouver une telle situation", note Dorian Raimond, directeur du trading et de la stratégie obligataire chez Hilbert Investment Solutions.

A contrario, les rendements attendus sur les actions chinoises devraient surperformer ceux des obligations, avec des niveaux sans précédent depuis la crise de 2007-2008.

"Alors que les marchés obligataires américains et européens sont revenus sur des niveaux plus attractifs, nous restons toujours davantage attirés par les durations courtes en raison de la vigueur persistante de l'inversion des courbes. En outre, les chiffres de l'inflation ne se stabilisent pas sur des niveaux qui plaident pour une baisse des taux à la fois franche et rapide. Dans ce contexte, les stratégies de couverture contre une hausse de l'inflation font leur retour, signe que le sentiment de marché évolue à nouveau sur le sujet", explique Dorian Raimond.

"Assisterons-nous à un essoufflement du marché obligataire si aucune baisse de taux n'intervient d'ici juin?", se demande le directeur du trading et de la stratégie obligataire.