Hikvision conteste la décision des États-Unis d'étendre les mesures de répression à l'encontre des équipements de télécommunications chinois

(Plus de détails, pas de commentaire immédiat de la FCC, contexte dans les paragraphes 4-11) par David Shepardson

Le fabricant chinois Hikvision a déclaré mercredi que sa filiale américaine avait déposé un recours contre une nouvelle règle de la Commission fédérale des communications (FCC) qui permet à Washington de renforcer les règles sur les équipements de télécommunications fabriqués par des entreprises chinoises considérées comme présentant des risques pour la sécurité.

En octobre, l'autorité américaine de régulation des télécommunications a voté par 3 voix contre 0 pour bloquer les nouvelles approbations d'appareils contenant des pièces provenant d'entreprises figurant sur sa "Covered List" et pour permettre à l'agence d'interdire, dans certains cas, des équipements déjà approuvés.

Hikvision a déclaré avoir déposé une requête en révision judiciaire de la décision de la FCC, arguant que la commission a outrepassé son autorité et "cherche à restreindre rétroactivement des autorisations légales sans base juridique ou probante suffisante".

La FCC n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

L'autorité de régulation des télécommunications a précédemment inscrit des entreprises telles que Hikvision, Huawei, ZTE 000063.SZ , China Mobile 600941.SS et China Telecom 601728.SS sur sa liste dite "couverte", qui interdit à la FCC d'autoriser l'importation ou la vente de nouveaux équipements provenant de ces entreprises.

Hikvision a déclaré que son action en justice visait à "protéger nos droits établis sur le marché et les intérêts légitimes de nos clients et partenaires, et à soutenir un environnement réglementaire stable, transparent et prévisible pour toutes les entreprises respectueuses de la loi".

En octobre, Brendan Carr, président de la FCC, a déclaré que les principaux sites web de vente au détail américains avaient supprimé plusieurs millions de listes d'articles électroniques chinois interdits, dans le cadre d'une opération de répression menée par la Commission.

Les articles retirés figuraient sur la liste ou n'étaient pas autorisés par l'agence, notamment des caméras de sécurité domestique et des smartwatches de sociétés telles que Huawei, Hikvision, ZTE et Dahua Technology 002236.SZ .

Hikvision vend des systèmes de vidéosurveillance et de caméras de sécurité, ainsi que des équipements de transmission réseau et des accessoires.

En février, une cour d'appel américaine a rejeté une demande de Hikvision visant à lever l'interdiction de 2022 par la FCC des approbations de ses nouveaux équipements de vidéosurveillance et de télécommunications.

Le 15 octobre, la FCC a déclaré qu'elle allait révoquer la capacité d'un important opérateur de télécommunications de Hong Kong, HKT, une filiale de PCCW 0008.HK , à opérer aux États-Unis, en invoquant des problèmes de sécurité nationale.

La FCC a déjà interdit à certaines entreprises chinoises de fournir des services de télécommunications aux États-Unis, pour des raisons de sécurité nationale, et elle a récemment décidé de retirer sa reconnaissance à des laboratoires d'essai appartenant au gouvernement chinois ou contrôlés par lui ( ).