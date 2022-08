Highco : Résultats Semestriels 2022

HIGHCO : RÉSULTATS ET RENTABILITE SEMESTRIELS EN HAUSSE ; GUIDANCES 2022 RÉITÉRÉES





Croissance d’activité au S1 2022 conforme aux attentes

- Marge brute (MB) S1 2022 de 38,31 M€ en hausse de 1,3% à données publiées et à PCC.

- Activités digitales en croissance (S1 PCC à +2,8%) et bonne résistance des activités offline (S1 PCC à -1,3%).

- Croissance solide des activités en France (S1 PCC à +2,2%) et repli à l’International (S1 PCC à -3,9%).



Hausse des résultats et de la rentabilité

- Résultat des Activités Ordinaires (RAO) de 9,97 M€, en hausse de +4,9%.

- Marge opérationnelle de 26,0%, en progression de 90 points de base.

- Résultat Net Part du Groupe (RNPG) ajusté de 5,91 M€, en légère hausse de +0,7%.



Situation financière toujours solide

- Capacité d’autofinancement (CAF) de 7,56 M€ (hors IFRS 16), en légère baisse de (0,40) M€.

- Cash net hors ressource nette en fonds de roulement de 15,34 M€ au 30 juin 2022, en retrait de (2,58) M€ par rapport au 31 décembre 2021.



Guidances 2022 réitérées

- Légère croissance d’activité et progression de la marge opérationnelle de 50 points de base.

- Poursuite des investissements dans le start-up studio HighCo Venturi ; acquisitions et/ou prises de participation.



Gouvernance renforcée et en renouvellement