HighCo : Négociations exclusives avec SMP pour l'acquisition des activités promotion (SOGEC) et marketing (BUDGETBOX)

HighCo annonce être entrée en négociations exclusives avec SMP SAS, filiale du Groupe La Poste, en vue de l’acquisition de certaines activités proposant des solutions de marketing promotionnel.

Dans le cadre de cette opération, SMP SAS céderait les activités d’émission et de gestion d’offres promotionnelles commercialisées sous la marque Sogec ainsi que sa filiale de retail media BudgetBox.

Sogec est une agence française spécialisée dans l'activation promotionnelle omnicanale. Elle propose des solutions marketing : émission et traitement de coupons de réduction, plateforme digitale de cashback, application Quoty, jeux, programmes de fidélité, etc.

BudgetBox est une entreprise spécialisée dans le retail media. Elle propose aux marques et aux enseignes des campagnes d’activation ciblées et personnalisées en fonction du comportement des consommateurs, en e-commerce et en magasin.

Les activités potentiellement acquises emploient actuellement plus de 150 salariés et ont généré un chiffre d'affaires de l’ordre de 27 M€ pour une marge brute estimée à environ 17 M€ en 2024.