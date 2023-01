HighCo : Marge Brute T4 2022

HIGHCO : LEGERE CROISSANCE EN 2022 (MB : +0,8%) AVEC UNE NOUVELLE PROGRESSION DE LA MARGE OPERATIONNELLE (ATTENDUE A 21%) ;

RECOMMANDATION D’UN DIVIDENDE A NOUVEAU EN FORTE HAUSSE





Légère croissance d’activité en 2022 portée par la bonne dynamique du Mobile

- Marge brute (MB) T4 2022 de 20,04 M€ en légère progression de 0,2% à données publiées et à PCC.

- MB 2022 de 77,16 M€ en hausse de 0,8% à données publiées et à PCC.

- Légère croissance des activités digitales (T4 PCC à -0,4% ; 12 mois PCC à +1,0%) et bonne résistance des activités offline (T4 PCC à +1,5% ; 12 mois PCC à +0,5%).

- Progression des activités en France (T4 PCC à +0,7% ; 12 mois PCC à +1,5%) et repli à l’International (T4 PCC à -3,7% ; 12 mois PCC à -3,6%).



Performances financières 2022 supérieures aux attentes

- Marge opérationnelle (RAO / MB) attendue à 21%, soit une hausse de 70 points de base, supérieure à la guidance.

- Retour à l’actionnaire : recommandation d’un versement de dividende en très forte hausse (+25,0% à 0,40 € par action).



Bourse : HighCo toujours éligible au dispositif « PEA-PME »