HighCo : Marge Brute T3 2023

HIGHCO : ACTIVITÉ STABLE AU T3 2023 (MB +0,1%) ; GUIDANCES 2023 PRÉCISÉES





Stabilité de l’activité au T3 2023 conforme aux attentes

- Marge Brute T3 2023 de 18,83 M€ en hausse de +0,1% à données publiées et à PCC.

- Marge Brute 9 mois 2023 de 57,26 M€ en hausse de +0,2% à données publiées et à PCC.

- Croissance des activités digitales (T3 PCC à +0,7% ; 9 mois PCC à +2,5%) et activités offline en repli (T3 PCC à -1,3% ; 9 mois PCC à -4,2%).

- Légère progression des activités en France (T3 PCC à +0,3% ; 9 mois PCC à +0,5%) et léger repli à l’International (T3 PCC à -1,2% ; 9 mois PCC à -1,5%).



Guidances 2023 précisées

- Marge brute en repli de l’ordre de -2%.

- Résultat des activités ordinaires en hausse.

- Marge opérationnelle supérieure à 22%.

- Bénéfice net par action ajusté en hausse.