HighCo : Marge Brute T2 2022

HIGHCO : CROISSANCE D’ACTIVITÉ AU T2 CONFORME AUX ANTICIPATIONS (MB +1,5%) ; RESULTATS SEMESTRIELS ESTIMES EN HAUSSE





Croissance d’activité au T2/S1 2022 tirée par la France et le Mobile

- Marge brute (MB) T2 2022 de 19,51 M€ en progression de 1,5% à données publiées et à PCC.

- MB S1 2022 de 38,31 M€ en hausse de 1,3% à données publiées et à PCC.

- Activités digitales en croissance (T2 PCC à +0,1% ; S1 PCC à +2,8%) et bonne résistance des activités offline (T2 PCC à +4,4% ; S1 PCC à -1,3%).

- Croissance solide des activités en France (T2 PCC à +3,4% ; S1 PCC à +2,2%) et repli à l’International (T2 PCC à -9,5% ; S1 PCC à -3,9%).



Résultats semestriels 2022 : RAO ajusté et marge opérationnelle ajustée attendus en hausse



Guidances 2022 réitérées



Retour à l’actionnaire : annulation de 8,77% du capital



Start-up studio HighCo Venturi : investissement dans une plateforme d’influenceurs et point d’avancée sur les projets déjà amorcés