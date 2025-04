HighCo : Marge Brute T1 2025

HIGHCO : NIVEAU D’ACTIVITÉ AU T1 2025 EN REPLI (MB : -6,4% PCC) COMME ANTICIPÉ ; GUIDANCES 2025 CONFIRMÉES





Baisse d’activité au T1 2025 conforme aux attentes avec une croissance du pôle Activation en France



- Marge Brute (MB) T1 2025 de 15,77 M€ en repli de -6,4% à PCC.



- Croissance du pôle Activation porté par la France (+1,4% PCC), progression des activités Mobile (+2,0% PCC) et forte baisse anticipée des Agences & Régies liée à Casino (-32,2% PCC).



- Activités en France (-6,4% PCC) et à l’International (-6,3% PCC) en repli sur le trimestre.





Cession de High Connexion : levée des conditions suspensives en cours





Guidances 2025 confirmées



- Marge brute en repli compris entre -3% et -4% PCC.



- Marge opérationnelle supérieure à 11%.





Rapport financier annuel 2024 et Assemblée générale du 19 mai 2025