Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client HighCo: hausse de 9% du BNPA ajusté au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 14/09/2023 à 13:43









(CercleFinance.com) - HighCo publie au titre du premier semestre 2023 un BNPA ajusté en hausse de 9% à 0,31 euro et un résultat des activités ordinaires stable (+0,4%) à 10 millions d'euros, pour une marge brute de plus de 38,4 millions (+0,3% à données publiées comme en organique).



Le digital, en hausse de 3,4% sur le semestre, a bénéficié notamment du dynamisme des activités de SMS push (+24% en volume), permettant à la part des activités digitales dans la marge brute de passer de 65,3% à 67,3% d'une année sur l'autre.



Pour l'année 2023, HighCo anticipe désormais une marge brute 'en légère baisse', mais une marge opérationnelle (résultat des activités ordinaires sur marge brute) 'en légère hausse', ainsi qu'un BNPA ajusté en hausse.





Valeurs associées HIGH CO Euronext Paris -0.21%