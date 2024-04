High yield: Candriam s'attend à une poursuite de la contraction du marché

(AOF) - Depuis la fin de l’année 2021 et en raison de changements structurels de l’économie, allant de la décarbonation à la relocalisation des chaînes d’approvisionnement et à l’augmentation des risques géopolitiques, les taux d’intérêt sont entrés dans un nouveau régime, souligne Nicolas Jullien, CFA, head of high yield & credit arbitrage chez Candriam. "Après deux années de taux beaucoup plus élevés que ceux de la décennie précédente, quelles sont les implications pour les marchés à haut rendement ?" se demande-t-il.

"Au cours des deux dernières années, le marché des obligations à haut rendement a connu une contraction d'une rapidité sans précédent", rappelle-t-il. Si l'on tient compte des valeurs de marché, cette contraction est encore plus impressionnante, car "la plupart des obligations se négocient actuellement avec une décote". Depuis la fin de l'année 2021, l'indice ICE BofA BB-B Global High Yield a perdu 654 milliards de dollars, soit plus d'un quart de sa valeur, et la taille du marché est passée de 2510 milliards de dollars à 1856 milliards de dollars.

"À l'avenir, nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive, bien qu'à un rythme plus lent", déclare le gérant. "Les entreprises sont moins favorables au crédit": "nous commençons à percevoir des changements dans les comportements des entreprises" ce qui "devrait se traduire par une offre de crédit nette positive".

"La dette privée apparaît comme une nouvelle alternative au haut rendement" car "avec des taux plus élevés, la dette privée a attiré des volumes de capitaux importants de la part des investisseurs et peut être considérée comme une alternative au marché du haut rendement pour les émetteurs, ce qui peut accentuer le phénomène d'offre nette négative".